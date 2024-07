Recensione Tartarughe Ninja | Il Destino di Splinter

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 18 luglio 2024) La fuga fognaria da Apple Arcade porta lesu Nintendo Switch: scoprite Ildinella nostraL’Indie World di tre mesi fa ha incluso una IP altrimenti insospettabile, e l’attesa per: Ildisi conclude infine con ladi oggi. Con questo port, per il momento in esclusiva su Nintendo Switch, l’ultimogenito di Super Evil Megacorp abbandona il nido di Apple Arcade per sbarcare su console. Il retaggio mobile è forse quello più pesante per qualsiasi progetto arrivi sull’ibrida delle meraviglie della Grande N, che i detrattori più vetriolici sono rapidi a definire un tablet glorificato. Una definizione, questa, a cui lo stesso Colosso di Kyoto sa far fronte, rivelando un ricco palinsesto nonostante le riedizioni occasionalmente accidiose.