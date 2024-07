Qui Costone Roster da completare al più presto con due giocatori Resta ancora da definire la posizione di Ondo Mengue

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) In attesa dell’ufficialità, è oramai cosa fatta per l’ammissione della Mens Sana alla B interregionale dove i biancoverdi ritroveranno le "cugine" Virtus e(così come era stato nella C Gold 2022/’23). Al di là del valore tecnico delle squadre,tutto davisto il mercato in pieno svolgimento, si tratta di una notizia che non può che far piacere anche alla società della Piaggia: il presidente gialloverde Emanuele Montomoli non ha mai nascosto il suo favore alla possibilità di giocare le stracittadine, a partire dalla passata stagione in C quando, nella prima fase del campionato,e Mens Sana erano inserite in due gironi diversi.