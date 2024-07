Punto sul centrocampo del Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 18 luglio 2024) Novità suldel. Kiss Kiss – Folorunsho rinnova, ci siamo: accordo Manna – Giuffredi Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’: “Folorunsho rinnoverà il suo contratto con il, annuncio a breve. Manna e Giuffredi hanno raggiunto l’accordo nella serata di ieri, il centrocampista è quindi pronto a firmare l’allungamento con il club azzurro”. Il centrocampista italiano ha giocato la scorsa stagione all’Hellas Verona realizzando 5 goal ed 1 assist in 34 partite. D’Agostino: “Folorunsho superiore ad Anguissa per una caratteristica” Gaetano D’Agostino, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss: “Folorunsho? Conte lo vede come concorrente ed alternativa ad Anguissa per caratteristiche.