Private Equity | nel I semestre in Italia 217 operazioni per 8 mld Report di Deloitte | Settore ottimista sul futuro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Le aspettative degli operatori per il secondodel 2024 neldele Venture Capital inmostrano un sentiment di chiaro ottimismo, nonostante i rinnovati fenomeni di instabilità geopolitica continuino a rappresentare per gli investitori un importante punto di attenzione. D’altro canto, i rispondenti appaiono meno influenzati dalle avversità legate alle politiche monetarie restrittive in atto, che, dopo aver creato significativo timore nei semestri passati, sembrano ora destare meno preoccupazione, permettendo un maggiore focus degli operatori nei confronti di nuovi investimenti e strategie di crescita vincenti per le società in portafoglio. Nel contesto attuale, i fondi dicontinuano ad adattare le proprie strategie per affrontare le sfide e le opportunità emergenti.