Perde 300 euro con i Gratta e Vinci e aggredisce il tabaccaio con pugni e morsi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ha perso diverse volte ale se l’è presa con il, aggredendolo. È accaduto a Bolzano. L’uomo, un cittadino pachistano 51enne, dopo aver inutilmente tentato il colpo di fortuna acquistando biglietti per 300, ha lanciato i tagliandinti contro il proprietario del negozio, che ha subito cercato di allontanarlo dagli altri clienti per evitare ulteriori problemi. Come riporta Upday News, l’aggressore, in preda alla ludopatia e all’alcol, ha colpito il proprietario del negozio con un pugno in fronte e ha poi proseguito a mordergli il braccio. Dopodiché, l’aggressore ha tentato una fuga, ma è stato individuato e fermato dalla polizia, a cui era già noto. Il questore Paolo Sartori ha emesso un decreto di espulsione nei suoi confronti. L'articolo300con iilconproviene da Il Fatto Quotidiano.