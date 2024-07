Patti Territoriali finanziamenti Mimit per 10 progetti pilota in tutta Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sono 10 complessivamente iproposti dai soggetti responsabili didestinatari di risorse nell’anno in corso. Come comunicato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto direttoriale della Direzione per gli incentivi alle imprese del ministero, sono stati finanziati altri tre. Nello specifico si tratta di “Padova Next Generation” della Provincia di Padova (Veneto), “Sistema Etruria” di Patto Duemila s.c.a.r.l. (Toscana/Umbria) e “Appennino Modenese A-Mo” della Provincia di Modena (Emilia-Romagna), per un ammontare complessivo di 29.903.327,40 euro destinato ad agevolazioni alle aziende e contributi agli enti locali volti a sviluppare il tessuto imprenditoriale territoriale, anche attraverso la sperimentazione di servizi innovativi.