Osimhen sempre più vicino al Psg Ramos il prescelto per lasciargli il posto L’Equipe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il Psg è in forte pressing su Victor, che salvo clamorose sorprese, lascerà Napoli entro la fine del calciomercato estivo. Il club francese ha iniziato a interessarsi concretamente al centravanti nigeriano dopo la partenza di Mbappé; stando però alle ultime notizie, anche Gonçalopotrebbe essere ceduto e di conseguenza si libererebbe un ulteriorein attacco.piùal Psg,corteggiato dall’Atletico Madrid Come riportato da: Per, Psg e Napoli hanno ripreso i contatti, ma non c’è ancora un’offerta ufficiale. Bisogna vendere prima un centravanti. Gonçaloè corteggiato dall’Atletico Madrid, che ha appena venduto Morata al Milan.