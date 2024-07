Osimhen al PSG parte il countdown | quando arriverà il closing

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 18 luglio 2024)ilper l’affare tra il Napoli e il PSG per: l’edizione odierna de Il Mattino svelapuò arrivare il. In queste ultime ore, prende corpo sempre di più l’addio al Napoli di Victor. Il destino del nigeriano era, difatti, già segnato da tempo, stando anche alle recenti dichiarazioni di Antonio Conte che a più riprese ha parlato di accordi presi già in precedenza. Il rinnovo ponte, d’altronde, sembrava essere preludio a unanza che, a quanto pare, in queste ore si sta concretizzando, con il Paris Saint Germain pronto a mettere le mani sul bomber ex Lille.