Non lasciamo indietro nessuno Scuole paritarie Valditara contro la dispersione scolastica

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'Avviso, destinato allesecondarie di I e II gradonon commerciali, per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e per il contrasto alla. I progetti saranno finanziati a valere su fondi del PNRR per circa 45 milioni di euro. Lepotranno utilizzare le risorse che saranno assegnate per attivare percorsi di mentoring e orientamento personalizzati, corsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi formativi e laboratoriali co-curriculari, attività da svolgere anche con il coinvolgimento delle famiglie.