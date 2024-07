Nella Guida del Gambero Rosso anche 5 street food bergamaschi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Bergamo. Espressione autentica delle nostre tradizioni, loè un fenomeno sempre più trasversale, capace di unire generazioni e fasce sociali nel segno del gusto e del cibo di qualità:a Bergamo, dove le proposte – in particolare durante l’estate – non mancano. Lo dimostra la presenza di ben cinque realtà (di cui due new entry) del territorionuova2025 del, che ha passato in rassegna osterie, paninerie, pizzerie, bacari, mercati, friggitorie di tutta Italia evidenziando gli indirizzi più interessanti, ben 633 tra attività stanziali e itineranti, dove assaporare al meglio le tante eccellenze gastronomiche locali.