Montevarchi senza freni Presi Testoni e Scaglione

(Di giovedì 18 luglio 2024) di Massimo Bagiardi Nell’ottica di rafforzamento del parco quote, dove sarà attinto molto dal proprio settore giovanile, il ha però messo nel mirino due giovani del 2006 che in queste ore saranno ufficialmente annunciati dalla società. Il primo è il portiere di proprietà Parma Nicola, sei presenze nell’under 18 di due stagioni fa e nessuna in quella alle spalle dove è finito spesso in panchina ma talvolta anche nei non convocati. Per lui un’occasione importante per dimostrare il suo reale valore lontano dalla sua terra. Sempre in difesa Donello Resti ha poi raggiunto l’accordo per l’arrivo, a titolo temporaneo, dal Palermo del difensore tuttofare Giuseppe(nella foto), otto presenze con una rete nell’ultimo campionato Primavera 2 coi rosanero e pronto a salire in Toscana per vedere di ritagliarsi uno spazio importante agli ordini di Nico Lelli.