Meteo afa e caldo sull’Italia | Caronte non molla la presa Ma nel weekend arriva la grandine

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 18 luglio 2024) Previsioni, afa e: ma nellaL’anticiclone africanosta attualmente facendo registrare temperature estreme, con picchi superiori a 35-37°C al Centro-Sud e fino a 36°C al Nord. Tuttavia, il dominio diè destinato a diminuire nel corso del. Andrea Garbinato de Ilsegnala a La Repubblica che, oltre alintenso, l’umidità aumenterà ulteriormente, rendendo il clima ancora più insopportabile e accrescendo il disagio bioclimatico, soprattutto per le persone più vulnerabili, come anziani, bambini e chi soffre di patologie respiratorie e cardiache. Qualcosa però sta per cambiare.comincerà a indebolirsi sulle regioni settentrionali, che saranno raggiunte da aria più fresca in quota proveniente dal Nord Europa.