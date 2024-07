Meloni sarà un ponte tra l’Europa di Ursula e quella uscita dalle urne Parla Macry

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 18 luglio 2024) Alla fine èbis. Il voto che rinnova la presidente della Commissione Europea, però, rivela un’esiguità di numeri rispetto ache la incoronò la volta precedente. E questo probabilmente per via di una schiera di franchi tiratori che nell’urna non le hanno garantito il sostegno. Giorgiae Fratelli d’Italia hanno invece deciso di non appoggiare Von der Leyen, come risposta anche all’appoggio annunciato invece dai Verdi. Il segnale politico è molto chiaro. Ma per il presidente del Consiglio potrebbe essere un’opportunità. “potrà giocare il ruolo di pontiere fra la vecchia Europa che si regge sulle vecchie logiche eche invece èche, con questo voto, non viene sicuramente rappresentata”. L’analisi consegnata alle colonne di Formiche.