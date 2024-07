Lo spettro di Brocken sui Sibillini | ecco di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Macerata, 18 luglio 2024 – “Lodimi ha seguito sulla cresta del Redentore”. Alessandro Rossetti, il biologo del Parco nazionale deida oltre un quarto di secolo, lo scorso 8 luglio ha immortalato con uno scatto un fenomeno speciale. “La foto l'ho scattata sulla cresta del Redentore, a circa 2.400 metri di quota – racconta il biologo del Parco -. Lodiè un fenomeno ottico abbastanza raro, che si forma soprattutto quando si è sulla cima di una montagna con il sole basso sull'orizzonte e una nube bassa (o nebbia) sul lato opposto. In queste condizioni il sole proietta sulla nube l'ombra dell'osservatore, circondata da un alone formato da anelli concentrici colorati”. Viene chiamato anche “effetto gloria”. Il fenomeno è raro, ma non per Rossetti, a cui in montagna è capitato diverse volte.