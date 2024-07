La Regione Toscana in prima fila per i servizi per l’impiego anche sull’Isola d’Elba

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 18 luglio 2024) ISOLA– Lainper iper. Doppio appuntamento oggi, 17 luglio,per l’assessora regionale Alessandra Nardini. A Marciana Marina è stato aperto un nuovo sportello di Arti, l’Agenzia regionaleperche fungerà dao decentrato del Centro perdi Portoferraio. Il taglio del nastro si è tenuto alla biblioteca del palazzo comunale in via Pascoli 1, dove ha sede lo sportello. All’inaugurazione hanno partecipato l’assessora regionale alla formazione professionale e al lavoro Alessandra Nardini e la sindaca di Marciana Marina Gabriella Allori, accompagnati da un gruppo di dirigenti, funzionarie e funzionari di Arti. Lo sportello entrerà in funzione il prossimo 24 luglio e sarà aperto ogni mercoledì dalle 9 alle 13.