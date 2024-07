La classifica Pogacar prende altri 2 a Vingegaard

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ordine d’arrivo 17esima tappa Saint Paul Trois Chateaux-Superdevoluy: 1) Richard Carapaz (Edu, Ef) km 178 in 4h 06’13’’ (media 43,328), 2) S. Yates (Gbr) a 37’’, 3) Mas (Spa) a 57’’, 4) De Plus (Bel) a 1’44’’, 5) Onley (Gbr) st, 26) Evenepoel (Bel) a 7’13’’, 27)(Slo) a 7’23’’, 28)(Dan) a 7’25’’, 41) Ciccone a 9’26’’.: 1) Tadej(nella foto, Slo, Uae) in 70h 21’27’’, 2)(Dan) a 3’11’’, 3) Evenepoel (Bel) a 5’09’’, 4) Almeida (Por) a 12’57’’, 5) Landa (Spa) a 13’24’’, 6) Rodriguez (Spa) a 13’30’’, 7) A. Yates (Gbr) a 15’41’’, 8) Ciccone a 17’51’’, 9) Gee (Can) a 18’15’’, 10) Buitrago (Col) a 18’35’’. x