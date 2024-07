La battaglia per pregare Il Tar boccia il Comune

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Per creare un luogo di culto privato dove più persone si ritrovano a, anche senza opere edilizie, è necessaria la richiesta di una variante? Per il Tar la risposta è "no". Anche perché l’obbligo colliderebbe con il pieno riconoscimento della libertà religiosa. Così ha deciso la giustizia amministrativa sul ricorso presentato dalla Congregazione Cristiana in Italia che, in merito all’immobile di via Terracini utilizzato come luogo d’incontro e di preghiera da una quarantina di adepti. A giugno 2023 ilguidato dal sindaco Francesco Passerini ribadiva che, a livello catastale, "essendo un magazzino non poteva essere utilizzato quale luogo di culto poiché tale destinazione non è ammessa dalla Normativa Tecnica di Attuazione del Piano delle Regole del vigente Pgt".