Indagine su una storia d’amore video intervista ad Alessio Vassallo Barbara Giordano e Gianluca Maria Tavarelli

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) La nostraadcon il registaper il filmsu una, già all’ultimo Torino Film Festival e in uscita nei cinema Vi presentiamo la nostraadcon il registaper il filmsu una, già in selezione ufficiale all’ultimo Torino Film Festival e in uscita nei cinema.su unasu unacast e uscita Diretto dae interpretato da, Antonio Pandolfo, Costanza Tortoli, Silvia Gallerano, Elisabetta Rocchetti, Claudia Potenza,su unasarà nei cinema dal 18 luglio, distribuito da Adler Entertainment.