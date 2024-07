I detenuti chiedono un dialogo | Problemi reali in carcere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Suona un po’ come un ultimo, disperato, appello, per scongiurare il peggio, il messaggio che idel Nerio Fischione hanno voluto mandare a presidente della Repubblica, del Consiglio, al ministro della Giustizia con viceministro e sottosegretari, e ai vertici dell’amministrazione penitenziaria. Un ultimo appello, alla vigilia del flashmob di fronte ai due istituti di pena, per sottolineare che dove ilc’è, per ora disordini non ci sono stati, nonostante la situazione del sovraffollamento sia disumana. "Noidi Nerio Fischione – si legge nella lettera – abbiamo scelto di intraprendere la strada delcon le Istituzioni piuttosto che quella delle iniziative di protesta interne agli istituti".