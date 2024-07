Frenano le compravendite immobiliari | pesano aumento dei tassi di interesse e Superbonus

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 luglio 2024 – In Italia, nel primo trimestre del 2024, è stato registrato un calo del 7,2% dellenel mercato immobiliare. Una tendenza comune a tutte le aree e centri abitati, soprattutto nelle principali città metropolitane. In particolare, come riportato dall’analisi di AbitareCo., la città con il rallentamento maggiore è stata Milano: la frenata del capoluogo lombardo è attestata al -13,2%. A seguire Torino e Roma, rispettivamente con cali del -10,2% e 6,9%. Passati in rassegna i dati, si è cercato di rispondere al perché di questa brusca frenata del comparto immobiliare. Dallo studio, emerge che le principali cause sono da ricercare nella mancanza di offerta di case di nuova fattura e ad alta efficienza energetica.