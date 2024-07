Emily in Paris | Raoul Bova nel cast della quarta stagione nuove foto

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sono approdate in rete alcuneimmagini dalladiin, e con esse alcune gustose novità sul. Con la prima parte4 in arrivo da agosto, ildiinha accolto tanti nuovi attori, tra cui, Eugenio Franceschini, Thalia Besson, Rupert Everett e Anna Galiena. In particolare Netflix ha fatto sapere chedarà volto a Giancarlo, un regista pubblicitario romano affascinante, sicuro di sé e di successo, ex professore di cinema di Sylvie; Franceschini, invece, presterà il volto a Marcello: originario di Roma, diretto e sicuro di sé, Marcello dà valore alla semplicità, è concreto ma mai apcente, fedele alle radici dell’azienda di famiglia.