Elezioni Usa 2024 Biden ha il Covid e per la prima volta considera l’ipotesi del ritiro | Pensate che Kamala Harris possa vincere?

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 18 luglio 2024)Usaha ildelIl presidente degli Stati Uniti Joeè risultato positivo ale per lasta seriamentendodi ritirarsi dalleUsa. L’inquilino della Casa Bianca che ha dovuto interrompere il suo tour elettorale a Las Vegas per fare rientro a casa Delaware è infatti risultato positivo al Coronavirus così come comunicato dalla portavoce Karine Jean-Pierre: “Stamani presto dopo il suo primo intervento a Las Vegas, il presidenteè risultato positivo al”. “È vaccinato – ha aggiunto – e ha preso il booster. Sta mostrando sintomi blandi”. Secondo la Cnn, però, la vera notizia sarebbe quella che vedrebbeper laipotizzare un suodalla corsa alla Casa Bianca.