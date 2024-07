È morto l’attore Hassani Shapi aveva 51 anni | il triste annuncio di Edoardo Leo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 18 luglio 2024) Si è spento a soli 51, volto conosciuto al grande pubblico per i suoi ruoli in tante commedie italiane, da Il nostro matrimonio è in crisi, Lezioni di cioccolato, Oggi sposi, Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile, Nessuno mi può giudicare. A dare l’e inaspettato, il collegaLeo: i duecollaborato di recente insieme nella serie tv Il clandestino. Addio: il messaggio toccante diLeo L’della scomparsa delè arrivata dal collegaLeo, che non è riuscito a non far trasparire le emozioni dalle sue parole condivise su Instagram. Grande amico di, Leo ha dedicato al collega un messaggio toccante. “Non so da dove cominciare. Ma è inutile fare giri di parole.è scomparso.