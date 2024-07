Cultura e buon vivere

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sono cresciuto in Franciacorta, terra di colline e splendidi paesaggi, oltre che di ottimo vino e straordinari ristoranti. Tuttavia, quando io ero un ragazzo la Franciacorta non era quella che in tanti ora conoscono. Era una zona di provincia poco frequentata, che nessuno avrebbe immaginato capace di attrarre turisti. Al massimo d'estate si raggiungeva il lago d'Iseo, che a quel territorio vocato alla coltivazione della vigna fa da contorno. C'erano le torbiere, dove senza andar troppo per il sottile con il rispetto della natura si estraeva la torba. C'erano le cave e le fornaci, dove si producevano mattoni e coppi per le case. C'era qualche fabbrica tessile, altre in cui si facevano stufe e fornelli da cucina. Ma di turismo neanche l'ombra. Sì, qualche ricca famiglia bresciana aveva la casa di campagna, ma più per coltivare la terra che per trascorrervi una vacanza.