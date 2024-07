Casa minacciata dal rogo Due vigili del fuoco morti per salvare una famiglia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) ROMA Sonoda eroi. Giuseppe Lasalata e Antonio Martino, entrambi di 45 anni,delin servizio presso la stazione di Policoro (Matera), erano stati chiamati dalla sala operativa regionale ad intervenire a protezione di due abitazioni minacciate da un vasto incendio boschivo in contrada Cocciuolo, nel comune di Nova Siri. Ma l’incendio si è tramutato in una trappola mortale. "L’allarme è scattato verso le 14.30 e mentre le squadre antincendio regionali intervenivano – racconta il sindaco di Nova Siri, Antonello Mele – ci è giunta la segnalazione che in due casolari, nella zona tra contrada Sale e contrada Cocciuolo la situazione era critica e in uno dei due casolari c’era unache aveva pure un disabile. La sala operativa ha allora allertato idele la Protezione civile che ha mandato un Canadair. La prima squadra deiè arrivata alle 15.