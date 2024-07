Calciomercato Milan il Monaco complica i piani di Moncada | rifiutata l’offerta per Fofana

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 18 luglio 2024), ildi Geoffrey: la prima offerta per il mediano Youssoufè stataArrivano notizie negative sul frontedel. Dopo che la dirigenza del club di via Aldo Rossi aveva presentato un’offerta da circa 12 milioni di euro più bonus per Youssouf, è arrivata la risposta del, che ha respinto la prima offensiva. Al netto di un contratto in scadenza nel 2025 che non verrà rinnovato, servirà comunque una a proposta da 20 milioni di euro per mandare in porto l’operazione. Con il giocatore francese, invece, il Diavolo ha già raggiunto l’accordo per un contratto di 5 anni a 3,5 milioni di euro a stagione. Il colposarebbe davvero perfetto per Paulo Fonseca, visto che il mediano si adatta perfettamente al 4-2-3-1 o al 4-3-3 e ha grandi doti tecniche, oltre che fisiche.