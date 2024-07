Atp Gstaad 2024 Berrettini vola ai quarti di finale | battuto Galan in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Matteovince e convince ancora all’Atp 250 diin Svizzera. Il tennista romano ha chiuso agilmente in due set contro il colombianocon il punteggio di 6-4 6-2., con una media altissima sulle prime di servizio e una doppia cifra di ace, con questa vittoria rientra nei primi 70 del world ranking. Aiditroverà il vincitore del match tra Auger-Aliassime e Hanfmann. IL RACCONTO DEL MATCH Primo set che parte male per: complice il vento, dall’inizio del torneo una costante sui campi svizzeri, subisce subito un break da parte diche prova a scappare. Il colombiano e il tennista romano si rincorrono un po’:ha un buon servizio ma pecca negli scambi,invece è micidiale, con oltre l’85% di prime tiene due game a zero e pone le basi per la rimonta.