Wta Palermo 2024 | Bronzetti avanza al secondo turno Errani e Trevisan eliminate

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Luciaè l’unica italiana ancora in corsa al torneo Wta di. La tennista riminese ha chiuso oltre le due di notte il match di primocontro la francese Elsa Jacquemot, battendola in tre set col punteggio di 7-5 3-6 6-3 dopo due ore e ventisei minuti di gioco ricchi di saliscendi. L’azzurra, dopo un convincente primo set in cui più volte prende del margine per poi chiudere sul 7-5 evitando il tie-break, nelset subisce il ritorno della francese. La numero 70 al mondo, però, trova energie e alza il livello nel set decisivo, e così tornerà in campo nella serata di giovedì contro la rumena Cristian, testa di serie numero 7 del tabellone. Nel primo set, dopo due servizi tenuti senza patemi d’animo da entrambe,ha una chance per il break nel quinto gioco e la sfrutta alla grande.