VIDEO Vitulano tributa l’ultimo saluto alla ‘sua’ Daniela De Maria

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Una donna coraggiosa che ha affrontato la malattia con una determinazione e una speranza che hanno ispirato tutti coloro che le sono stati vicini.Deera una persona candida, dolce, con un’anima luminosa che ha saputo donare sorrisi anche nei momenti più bui”. Queste le parole pronunciate nella toccante omelia da don Francesco Vetrone mentre un cupo silenzio avvolgeva, un silenzio commosso interrotto solo dal timido sussurro del vento che ha portato via le lacrime di chi non è riuscito a trattenere l’emozione. Le parole infatti non bastano per descrivere il vuoto che la sua prematura scomparsa, a soli 47 anni, ha lasciato nelle migliaia di persone che la Basilica SS. Annunziata e S. Antonio non è riuscita a contenere. Accorato il commiato del sindaco Raffaele Scarinzi: “Non doveva andare così.