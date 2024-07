Traffico Roma del 17-07-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità domani mattina trasporti pubblici a rischio per 4 ore a causa di un agitazione indetta a livello nazionale dai sindacati CGIL CISL UIL UGL faisa-cisal dalle 830 alle 12:30 possibili stop cancellazioni di corse su bus tram filobus metropolitane e ferrovie urbane sono stati presentati ieri nel corso dell’eventosi muove nuove a partire dal 2025 circoleranno sui binari delle linee A e B della metropolitana si tratta di convogli di nuova generazione che consentiranno di rinnovare abbassare l’età media della flotta al volante sulle linee del metro lunghi 106 m i nuovi convogli saranno costituiti da 6 carrozze tutte comunicanti ogni treno potrà trasportare complessivamente 1204 persone dettagli sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità