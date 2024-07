Torino | ufficiale l’arrivo di Saul Coco dal Las Palmas

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ilha ufficializzato l’acquisto di. Questa la nota del club granata: “IlFootball Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Unión Deportiva Las, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Saúl Basilio-Bassey Oubiña, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva“. Il nuovo acquisto è nato a Lanzarote, in Spagna, il 9 febbraio 1999, ed è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Las, Orientación Marítima ed Espanyol. Nell’agosto 2018 si è trasferito in prestito all’Horta, prima di tornare nuovamente a vestire la maglia del Lasdove nel marzo 2021 ha esordito in Seconda Divisione.