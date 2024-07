Tampona in scooter Ferito 96enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ha 96 anni il fanese alla guida delloa tre ruote (mezzo usato da chi ha problemi di deambulazione) che ieri mattina è finito al Pronto soccorso del Santa Croce dopo essersi scontrato con una Volksawagen Up. L’incidente è avvenuto tra via IV Novembre e via Pertini, all’altezza della rotatoria, con loche hato l’auto. A seguito dell’urto ilè caduto a terra rimanendo incastrato sotto il mezzo che si è rovesciato Illesi sia la 41enne fanese, che era alla guida dell’autovettura, sia il figlio di 15 anni che viaggiava con le lei. Sul posto intervenuta la Polizia locale per verificare la dinamica dell’incidente.