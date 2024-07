Sonno migliore con gli esercizi della sera ecco quali secondo una ricerca

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Milano, 16 lug. (Adnkronos Salute) - Qualche squat sulla sedia, sollevare i polpacci mentre si guarda un programma in Tv, ma anche marciare in salotto o farsi un ballo in soggiorno. Sessioni di pochi minuti di attività fisica prima di andare a letto potrebbero a sorpresa favorire une più lungo. Il risultato di un nuovo studio suona come un contrordine: gli esperti, infatti, sulla base delle evidenze disponibili, hanno per molto tempo sconsigliato di fareo intensole, prima di mettersi a dormire, perché aumenta la temperatura corporea e la frequenza cardiaca, il che può peggiorare latà del. Ma un gruppo ditori dell'università di Otago, in Nuova Zelanda, ha scoperto che brevi 'parentesi' di attività leggera possono regalare notti fra le braccia di Morfeo e sogni d'oro.