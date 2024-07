Scoperto dai carabinieri si cambia e poi afferra un coltello arrestato

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 17 luglio 2024) QUALIANO – A Qualiano i militari della locale stazione insieme aidella sezione radiomobile della locale compagnia hannoper evasione e resistenza Amerigo Antonio Sigillo, 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine. E’ notte quando inotano il 22enne davanti la propria abitazione. Il giovane sta parlando con un’altra persona ma dovrebbe essere in casa visto che è sottoposto agli arresti domiciliari. Il 22enne vede la gazzella dell’Arma e fugge in casa. Ientrano nell’appartamento e notano come il ventiduenne si sia addiritturato gli abiti che indossava nel tentativo di ingannarli. Lo stratagemma non sortisce gli effetti sperati e a quel punto Sigillo si nega, non vuole essereune minaccia i militari. Arriva un’altra pattuglia e fortunatamente il 22enne si calma e si ravvede.