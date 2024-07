Russia sconosciuta | Kiži dove il tempo si è fermato

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nel cuore della Carelia russa, circondata dalle acque scintillanti del lago Onega, si erge un’isola che sembra uscita da una fiaba:. Questo minuscolo lembo di terra, lungo appena sei chilometri e largo uno, custodisce un tesoro architettonico di inestimabile valore, un complesso di edifici in legno che racconta secoli di storia e tradizione. Il gioiello più prezioso di questa collezione a cielo aperto è senza dubbio la Chiesa della Trasfigurazione, una struttura imponente coronata da 22 cupole a cipolla che si innalzano verso il cielo come per sfidare le leggi della gravità. L’arte del legno Ciò che rendedavvero unica è la maestria con cui i carpentieri russi hanno lavorato il legno. Secondo la leggenda, l’intera chiesa fu costruita senza l’uso di un solo chiodo, utilizzando solo asce e incastri perfetti.