Ruba ma fa anche beneficienza Il ’ladro gentiluomo’ dopo 17 anni esce dal carcere in libertà vigilata

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lascerà ilnei prossimi giorniaver trascorso ben 17in vari istituti penitenziari delle Marche dove è stato rinchiuso per una serie di reati, in particolare furti. Talmente tanti che gli erano valsi l’appellativo di ’Uomo Ragno’, maquello divisto che in un’occasione tutto il bottino trafugato in una villa, lo ha donato ad un’associazione di beneficenza del territorio. Oggi cinquantenne, le imprese dell’ascolano hanno occupato in passato le cronache giudiziarie per aver commesso una serie di furti, ininterrottamente, dal 1997 al 2007, sia ad Ascoli che nei dintorni, arrivando a collezionare 42condanne ed una novantina di processi a carico. Nel cumulo pene (pari a 24di reclusione e 4 mesi di arresto) non figurano reati contro le persone né violenze di alcun genere.