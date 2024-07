Roma grande incendio a Casal Lumbroso | le fiamme a ridosso delle abitazioni Il video

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Unsta inghiottendo la zona circostante a via di: sul posto stanno operando i Vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. Lesono a un passo dalle, che sono state evacuate. Due capannoni stanno ardendo e la strada che collega Via dia vicolo diè stata chiusa. Unanube di fumo si è sollevata sull'area, poco lontana dal parco acquatico Hydnia: sia questa che lesono favorite da alcune forti raffiche di vento. La Protezione civile ha riferito che un forte odore di bruciato è percepibile anche nelle strade del centro di. In caso di presenza di fumo, le autorità hanno invitato i cittadini a chiudere le finestre. Ancora ignote le cause del rogo, che è partito dalla vegetazione e da alcune sterpaglie. Notizia in aggiornamento