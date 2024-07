Raid a Gaza | 57 morti in 24 ore Sette le scuole colpite negli ultimi giorni nella Striscia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 luglio 2024 – Sono 57 inelle ultime 24 ore a, cinque gli attacchi israeliani in tutta la. I primi tre attacchi sono avvenuti a ovest di Khan Younes: contro una scuola di rifugiati gestita dall'agenzia Unrwa, nel campo profughi di Nuseirat e a Beit Lahia. Nel mirino dell'esercito israeliano “terroristi che utilizzano la scuola dell'Unrwaregione di Nusseirat un'azienda leader” della Jihad islamica.diedi, sono state. L’Idf accusa Hamas di nascondersi dietro i civili e di usare la popolazione come arma. Segui la diretta qui sotto TOPSHOT - Palestinians cry during the funeral of a casualty of Israeli bombardment in Khan Yunis in the southernStrip on July 16, 2024 amid the ongoing conflict in the Palestinian territory between Israel and Hamas. (Photo by Bashar TALEB / AFP)