Quattro insoliti vini frizzanti per l' estate scelti dal Gambero Rosso

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Rifermentato o Metodo Ancestrale?, freschi, piacevoli e beverini, questisono per momenti spensierati e conviviali. Ma sono la stessa cosa? Per quanto simili tra di loro va fatto un distinguo tra i due prodotti per evitare di usare queste due tipologie come sinonimi. Un'importante differenza riguarda la presa di spuma nei due. Il termine “rifermentato” indica l’aggiunta di zuccheri e lieviti a un vino fermo per innescare una seconda fermentazione. Diametralmente opposto, il metodo ancestrale prevede che il vino venga imbottigliato quando il mosto è ancora parzialmente fermentato, con zuccheri non ancora trasformato in alcol dai lieviti, andando quindi incontro a una singola fermentazione.