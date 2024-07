Politica ok per il Regolamento di tutela degli animali | ma è polemica sulle carrozze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Pisa, 17 luglio 2024 - Sul nuovoper la, approvato durante la seduta del Consiglio comunale di lunedì 15 luglio, interviene anche il Capogruppo della Lega Giovanni Pasqualino, soddisfatto per l’ottimo risultato raggiunto. “L’approvazione del nuovosullaè frutto di un lavoro sinergico fra gli uffici, ASL, assessore competente e associazioni del territorio. Da anni la Lega si batte adei nostri amici. Durante la passata consiliatura come gruppo abbiamo depositato diversi atti in questa direzione, compresa la figura del Garante”. “Il nuovo, che va a sostituire quello vecchio ormai vetusto, porta delle migliorie significative grazie alle associazioniste, che hanno contribuito alla stesura con dei suggerimenti fondamentali.