Pedullà | Lukaku-Napoli trovato l’accordo il Chelsea apre allo sconto

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Alfredorivela:vicino alcon un accordo da 7-8 milioni a stagione. Ilpotrebbe scendere sotto i 30 milioni per il cartellino. Le ultime sul calciomercato azzurro.: accordo vicino secondo AlfredoIl calciomercato delsi infiamma con le ultime novità su Romelu. Secondo l’esperto di mercato Alfredo, l’attaccante belga sarebbe sempre più vicino al trasferimento in azzurro. “ha un accordo da 7-8 milioni a stagione e dalla base fissa dipenderanno i bonus. Ilpuò scendere sotto i 30 milioni per il cartellino, ma saranno dettagli. La speranza delè quella di chiudere entro i due mesi da questa data” Questo il post pubblicato dasui social, che fa riferimento al suo precedente annuncio del 28 maggio sull’interesse delper