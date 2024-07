Ondata di caldo torrido Aveta e Crisileo a Mirra | Senza alberi non si vive subito un piano straordinario

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Santa Maria Capua Vetere. «L’didi queste settimane ripropone in maniera pressante l’esigenza, per la nostra città, di un programmadi piantumazione didi alto fusto». Così Raffaelee Italo, rispettivamente capogruppo e consigliere di “Alleanza per la città – Movimento 5 Stelle”, riaccendono i riflettori sul tema del verde in città. «Si tratta – spiega il leader dell’opposizione– di un argomento strettamente correlato aldi questi giorni. È più che dimostrato che la predidi alto fusto nelle aree urbane contribuisce a una riduzione di circa 6 gradi delle temperature al suolo, con effetti benefici nelle ore diurne e con picchi di refrigerio nelle ore notturne. Purtroppo, la nostra città si presenta quasi totalmente priva di verde, se si esclude la villa comunale e qualche rara strada alberata».