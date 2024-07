Olimpiadi – Cina unico avversario degli Stati Uniti per il medagliere Italia a caccia di record | almeno 48 medaglie azzurre a 195 su Sisal it

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Adnkronos) - Roma, 17 luglio 2024 – Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Ledi Parigi, unica città insieme a Londra a ospitare per tre volte i Giochi, stanno per prendere il via con la solita girandola di emozioni, storie e. Perché salire sul podio all'ombra dei cinque cerchi è qualcosa che un atleta si porta dentro per sempre. La parte del leone sono pronti a farla gliche avranno nel Dream Team la punta di diamante. Senza nulla togliere agli altri componenti formazione USA, vedere insieme LeBron James, alla sua ultima Olimpiade, e Steph Curry è un qualcosa che tutti gli appassionati aspettano da tempo. Americani favoritissimi, secondo gli esperti, per trionfare nelcon una quota rasoterra, 1,16. La compagine statunitense schiererà ben 592 atleti.