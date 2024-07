Marco Liorni rimpiazza Amadeus | quando e dove vedremo il conduttore Rai

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’addio dialla Rai lascia scoperte diverse posizioni, da Viale Mazzini riflettono sulle prossime mosse e puntano su. “Ho bisogno di nuove avventure, di nuove sfide e di nuovi stimoli”, parlava così in conferenza stampa, al termine della 74esima edizione del Festival di Sanremo, spiazzando un po’ tutti. Sia i vertici Rai che i telespettatori credevano si riferisse all’addio già preannunciato alla kermesse, che ha avuto modo di guidare per cinque edizioni di fila, ma forse la mente delera proiettata verso l’uscita di scena. E così nel giro di poche settimane ha deciso di fare le valigie e di traslocare altrove, firmando per il gruppo Discovery. Saràreper uno degli appuntamenti dell’anno – notizie.