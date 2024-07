L’Uomo Gagno è tornato | Vogliamo uno step in più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Per qualcuno, il ritiro di Fanano è diventata ormai un’abitudine. Una piacevole, abitudine. Perché Riccardopuò considerarsi una bandiera, il cui percorso inizia nel lontano 2019 e arrivo sino ad oggi, all’alba di una stagione che dovrà essere del rilancio, per lui e per il Modena: "Contento di continuare, siamo arrivati al sesto anno – ha raccontato, a Trc – ogni volta è motivo di stima e fiducia nei miei confronti. Evidentemente, lo staff crede in me e cercherò di dare il meglio di me stesso come ho fatto ogni anno anche con qualche momento di difficoltà. Lo scorso anno, in quel periodo in cui non ho giocato, è stato difficile. Fa parte del mio lavoro, devo mettermi in gioco e so che non può essere tutto rose e fiori, grazie ai compagni, società e alle persone che mi vogliono bene sono".