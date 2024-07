Lukaku ha segnato più di Osimhen in Serie A a parità di stagioni ha una media gol di poco più bassa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2024)hapiù diinA (adi), ha unagol dipiùL’apparenza inganna. Nonostante Napoli non sia a lutto per la ormai metabolizzata partenza di, metabolizzata anche grazie a una stagione di bizze e di comportamenti non propriamente improntati alla professionalità. Nonostante questo, dicevamo, è opinione comune che nell’avvicendamento trail Napoli vada a perderci. I prezzi di mercato dei due calciatori parlano chiaro. Il nigeriano ha una clausola di 130 milioni di euro e mal che vada sarà venduta a una cifra non inferiore ai cento milioni. Il belga invece ha una clausola di 45 milioni e molto probabilmente il Napoli finirà per pagarlo quasi per la metà: per una cifra vicina ai 25 milioni. Incide anche l’età.ha ancora 25 anni, 26 li compirà a fine anno. Mentreha 31 anni compiuti.