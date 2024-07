L’ora della scelta Lisei apre a Ugolini | Proposta civica vera Il Pd mira alle poltrone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024), Elenaè stata la prima a scendere in campo in vista delle Regionali, formalizzando la sua candidatura con un progetto civico. Fratelli d’Italia come valuta questa? "Credo che quanto proposto dallasia una piattaforma interessante, da guardare con il rispetto che bisogna sempre dedicare alla società civile, capace di dare qualcosa alla politica". Arriva da Marco, senatore di FdI, il primo endorsement del centrodestra verso la candidaturadialla presidenza di viale Aldo Moro. Una decisione, quella di sostenere ufficialmente la rettrice delle scuole Malpighi di Bologna, che arriverà comunque "a livello nazionale", con ogni probabilità "a brevissimo", ma che – dopo le anticipazioni sul Carlino nelle ultime settimane – sembra sempre più concreta. Lei parla di "società civile".