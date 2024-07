Le vitamine al servizio della bellezza

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Una miscela accuratamente selezionata diper far fronte a una vita sempre più frenetica. Se è l’antica medicina cinese a spiegare, per prima, l’importanza dell’equilibrio per il benessere mentale e fisico, la nuova linea Equilibra Vitaminica — disponibile sulla piattaforma di shopping multimediale QVC Italia — mette questi insegnamenti millenari in pratica con la creazione di una gamma completa di prodotti cosmetici e integratori che sfruttano l’efficacia e la forza delle, per lae la difesapelle. Sette«amichepelle» — A, B5, B3, B9, C, E e F — combinate in un equilibrio unico, si mettono alpersona tra proposte dedicate alla skincare e alla bodycare, per poi trovare la loro massima espressione nell’integratore Vitaminica Total Beauty.