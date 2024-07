Jellybean e i derby Che show con Douglas contro la Montecatini di Niccolai e Boni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Pistoia, 17 luglio 2024 – Loa stelle e striscei ’ragazzini terribili cresciuti all’ombra delle Terme. Per i primi due anni ilPistoia-è stato anche e soprattutto questo. Da una parte Joe Bryant e Leon, in maglia rossoblù Marioe Andrea. I ’cugini’ sono divisi su tutto, anche nella filosofia che i dirigenti seguono dopo la storica promozione in A2. All’epoca si potevano ingaggiare soltanto due stranieri. Asi cercano due stranieri che si mettano al servizio della squadra che ha già due punte come Marioe Andrea. La scelta cade su Rod Griffin, ormai un veterano dei nostri campionati e e uno slavo (all’epoca la Jugoslavia è ancora unita), Andre Knego. A Pistoia invece il due Becciani e Piperno cerca qualità, punti e spettacolo.