In macchina ubriaco dopo un matrimonio | finisce fuori strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tornava a casauna festa died è finito con l’auto di grossa cilindrata. Al trentenne ascolano i carabinieri hanno ritirato la patente e sequestrato l’auto, perché trovato con un tasso alcolico superiore al limite massimo consentito. E’ accaduto nella notte fra lunedì e venerdì all’incrocio fra via Madonna degli Angeli e via Decio Azzolino nel paese alto di Grottammare. L’auto, finitacontrollo, ha sfondato la recinzione metallica di un’abitazione, rimanendo sospesa sul muretto. Ci sono stati momenti di preoccupazione, ma il conducente, per fortuna, è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radio mobile di San Benedetto che hanno sottoposto il giovane al controllo con l’alcoltest trovandolo positivo oltre la soglia consentita, per cui l’auto è stata sequestrata e la patente ritirata. Una bella festa rovinata.